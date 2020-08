Vandali al Parco Corsini, nuovo graffito deturpa le mura

I vandali sono tornati a colpire il Parco Corsini di Fucecchio, deturpando lo scenario con la bomboletta spray. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno. Sulle mura è apparsa una scritta priva di alcun senso particolare, che adesso dovrà essere ripulita dal personale specializzato che invierà il Comune.

Nel Parco Corsini, al momento in parte non usufruibile per la presenza del cantiere che porterà alla realizzazione di una scala panoramica nella torre di mezzo, non sono presenti telecamere di videosorveglianza.