Coronavirus, assembramenti notturni sulle spiagge pisane: intervengono le forze dell'ordine

Nottata di controlli a Pisa e sul litorale da parte delle forze dell'ordine, per il rispetto delle norme anti-Coronavirus. Nonostante gli appelli ad evitare spiaggiate di Ferragosto e feste notturne, questa notte centinaia di giovani hanno invaso le spiagge libere da Marina di Pisa fino a Calabrone, non rispettando così le norme sul distanziamento.

Polizia, municipale, carabinieri e guardia di finanza sono intervenuti sul posto ma anche nel centro di Pisa. Nessuno dei ragazzi che si era accampato con tende e sacchi a pelo sulle spiagge è stato denunciato. Molti eventi in programma sul litorale sono stati annullati e diversi gestori di stabilimenti balneari hanno già organizzato, da giorni e a proprie spese, servizi di controllo per evitare assembramenti notturni nei tratti di spiaggia in concessione.