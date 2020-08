Coronavirus, Cellai e Mazzetti (Fi): "Da Rossi parole sbagliate su chi va in vacanza all'estero"

“Enrico Rossi ne ha sparata un'altra delle sue” attaccano l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, e il Capogruppo in Consiglio Comunale a Firenze e candidato alla Regione nel collegio di Firenze 1 Jacopo Cellai.

“L’ancora per poco presidente della Regione, dopo le sue parole contro gli imprenditori che a suo dire hanno abusato della cassa integrazione, oggi se la prende con coloro che fanno o hanno fatto le vacanze all'estero, in particolar modo in Grecia, paese che ci risulta sia stato tra i meno colpiti dalla pandemia. Anziché prendersela con chi va in ferie – ognuno è libero di fare le vacanze dove vuole, con chi vuole spendendo i propri soldi visto che siamo un paese libero, non siamo mica nella DDR – chiediamo al presidente di potenziare i servizi di controllo e contenimento del contagio. Di continuo – aggiungono – riceviamo segnalazioni dai concittadini che denunciano di non riuscire a contattare il numero verde attivato dalla Regione Toscana. Allo stesso modo effettuare test e tamponi è un vero e proprio percorso a ostacoli. Sono queste le criticità su cui ci aspettiamo risposte, non le solite parole in libertà. Rossi, uno di quelli che in origine sottovalutava la pericolosità del Coronavirus, pensi prima a adeguare il sistema toscano all'emergenza che a dove ognuno di noi si gode le meritate vacanze” concludono Mazzetti e Cellai.

Fonte: Forza Italia Toscana - Ufficio stampa