Coronavirus, ordinanza vieta i gavettoni a Viareggio: municipale schierata in spiaggia

A Viareggio il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato un'ordinanza contro i 'gavettoni' come misura anti-contagio da Coronavirus. Per questo, stamani la polizia municipale era schierata in spiaggia per contrastare gli assembramenti dei giovani e coloro che trasgrediscono l'ordinanza, lanciando palloni d'acqua alle persone.

Gli agenti sono arrivati sul posto dopo le chiamate di alcuni bagnanti, e stanno intervenendo negli stabilimenti lungo la Passeggiata di Viareggio per far rispettare il provvedimento.