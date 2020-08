Dispersa nelle campagne di Talla: ricerche a buon fine con l'elicottero Drago

Questo pomeriggio una signora si è allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce, in località Bicciano nel comune di Talla, intorno alle 16. Sul posto, per le attività di ricerca, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo.

Alle 19.30 la donna è stata avvistata in aperta campagna dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, da dove è sceso il personale SAF che l'ha raggiunta. Dopo aver comunicato l'esatta posizione in cui si trovava la signora, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero, trasportandola fino a casa. Qui è stata affidata al personale del 118 per i controlli del caso. Intervenuti anche i carabinieri.