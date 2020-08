Fatto esplodere sportello bancomat a Calenzano, via il denaro: indagini in corso

La notte scorsa lo sportello bancomat Crédit Agricole di Calenzano è stato fatto esplodere e il denaro all'interno è stato portato via. L'assalto allo sportello, che si trova in via puccini, è stato eseguito come accertato dai carabinieri di Signa intervenuti sul posto, con la tecnica della 'marmotta', che ha causato la deflagrazione facendo espellere la cassa automatica incassata nel muro.

I ladri hanno poi forzato la porta della banca prelevando i soldi all'interno della cassa. Nell'esplosione nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita ma gli uffici hanno riportato danni. Sul posto, oltre alle Sezioni investigative scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Firenze anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori della rapina mentre la somma di denaro prelevata è ancora da quantificare.