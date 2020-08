Prefetto Castaldo in visita alla centrale dei Vigili del Fuoco di Pisa

Questa mattina il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, accompagnato dal Vicario Nicola De Stefano, ha visitato le sale operative della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Pisa (Qui la notizia).

Da questi ultimi, in occasione del Ferragosto, il Prefetto ha voluto portare il sostegno e il ringraziamento personale delle istituzioni locali, dell'intera cittadinanza e del Comando per il continuo e incessante lavoro di soccorso alla popolazione e per l'impiego e la collaborazione con la Prefettura.

Al Prefetto, il comandante Nicola Ciannelli, ha espresso la riconoscenza per l'attenzione e per la vicinanza che ha voluto riservare ai Vigili del Fuoco di Pisa. Durante la visita il Prefetto ha potuto apprezzare l'organizzazione e le risorse tecnologiche della sala operativa del 115 di Pisa, comprese le dotazioni di automezzi della centrale.