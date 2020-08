Non esiste festività nel momento del bisogno. Non è un motto ma un impegno vero e proprio quello della Vab di Limite che oggi, nel giorno di Ferragosto, è attiva e pronta ad intervenire se ci fosse necessità.

Una squadra della Vigilianza antincendi boschivi è in prontezza operativa mentre altro personale si trova in reperibilità, in caso di eventuali rinforzi. Un ringraziamento a tutti i volontari, sul posto anche nei giorni rossi del calendario.