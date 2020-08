Volterra, Valdicecina e Valdera, UPV: "Accorpamento va a nostro discapito"

La storia non insegna nulla. Accorpando Volterra e la Valdicecina con la Valdera tutto va a nostro discapito. Ovvero secondo la forza di gravità, i liquidi e i solidi da monte scivolano a valle.

L'ospedale di Volterra aveva una dozzina di primari prima della fatidica "rete" con Pontedera. Adesso i primari sono tutti a Pontedera e noi dobbiamo ringraziare quando qualcuno si degna di venire a operare quassù, sempre quando le sale operatorie del Lotti sono piene. Recentemente anche il sociale, la zona distretto, è stata accorpata, facendoci il "regalo" della zona unica, con 15 Comuni popolosi della Valdera e 4 montani della Valdicecina (chi deciderà? indovinate un po'). Adesso il Santi viene a proporci un'idea che è già però stata confezionata più di 15 anni dal PD pisano: ovvero un'unica grande Unione Valdera da Buti alle Balze di Volterra. Dove la Valdicecina farà la parte del prolungamento di Peccioli.

Sempre sull'ospedale, sono stati dati 5 milioni di investimento per il Lotti, mentre per il S. Maria Maddalena solo mezzo milione, utilizzato nello...spostamento di reparti! Mentre si tace sulla necessità, questa si impellente, di dotare il nostro Ospedale di terapia intensiva.

Anche per la Conferenza zonale scolastica, si sente voglia di unione Valdicecina Valdera: sulla funzione scolastica agganciarsi a Pontedera significherebbe la fine dei nostri istituti superiori. Noi mettiamo in guardia da queste decisioni, che faranno forse contenti i pisani e i dirigenti del PD, che studiano evidentemente lacci e lacciuoli per detenere il potere in Unioni e Carrozzoni atti all'autoconservazione.

Noi pensiamo invece che la Valdicecina deve essere messa in condizione di competere!

Siamo una zona che da sola rappresenta più di un terzo del territorio provinciale, con infrastrutture da terzo mondo e un'ospedale sfogliato come una margherita.

Di questo i Consiglieri Regionali Pd non parlano, di questo il Sindaco Santi e la giunta comunale non fanno cenno.

Noi siamo contrari a qualunque tipo di rapporto non paritario con zone che hanno una storia e una vocazione diversa dalla nostra. Sopratutto non condividiamo sinergie che sarebbero a senso unico: ovvero quello di portare "in giù".

Siccome non ci vediamo chiaro, chiediamo maggiori spiegazioni al Sindaco.

Ma mettiamo anche le mani avanti: se questi propositi dovessero andare avanti, la nostra ostruzione sarà garantita.

Fonte: Lista Civica Uniti per Volterra, Antonella Bassini - Coordinatrice, Sergio Giacomi - Vice coordinatore