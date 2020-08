Beve e si sente male mentre fa il bagno: 17enne in ospedale

Probabilmente aveva bevuto troppo, e la ragazza, dopo un malore, ha rischiato di annegare in acqua. Priva di conoscenza, è stata soccorsa questa mattina intorno alle 5.30 sulla spiaggia del Quercetano. La ragazza è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cecina: era in stato di ipotermia e con acqua nei polmoni. Fortunatamente la giovane ha ripreso conoscenza. Pare che la ragazza fosse in compagnia di un maggiorenne e la polizia sta valutando la sua posizione: rischia una contravvenzione per somministrazione di alcolici a minori.