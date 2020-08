Cade durante un'escursione: soccorso 60enne all'Elba

I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in località Punta Nera - Campo Lo Feno per soccorrere una persona traumatizzata a seguito di caduta durante una escursione su un sentiero. L'uomo di 60 anni è stato stabilizzato dal personale VF in servizio presso il presidio stagionale vigilfuoco di Campo Elba, in collaborazione con il locale Distaccamento volontari, per poi essere recuperato dall'elicottero Pegaso del servizio 118 per il successivo trasporto in ospedale a Portoferraio.