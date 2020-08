Centro Piscine Mugello: al lavoro per la riapertura autunnale, ma serve l'aiuto di tutti

L'emergenza Covid ha avuto e continua ad avere effetti negativi su tante attività del nostro territorio: da questa situazione non è esente il Centro Piscine Mugello, gestito dalla società (ora totalmente pubblica) Vivi lo Sport.

Aumento dei costi di gestione dovuti al Covid, e minori ingressi: questa la situazione. Il calo delle presenze in queste settimane estive è stato sull'ordine del 50%, Un calo in linea con gli impianti di questo tipo in Toscana, che ci mette in crisi da un punto vista della stagione autunnale e invernale.

“Abbiamo riaperto appena è stato possibile a giugno, afferma l'amministratore Giovanni Incagli, osservando in maniera rigida i protocolli di sicurezza e abbassando anche il biglietto di ingresso, lavorando su qualità e sicurezza dei Centri Estivi. Purtroppo la situazione generale ha portato ad un drastico calo delle entrate. Nonostante questo siamo al lavoro per portare avanti la stagione estiva e programmare la stagione autunnale, senza chiusure, consapevoli delle difficoltà ma con l'obbiettivo di non ridurre un servizio sportivo e sociale svolto dal Centro Piscine. Invito tutti in queste settimane a godersi il nostro Centro in sicurezza e tranquillità”.

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo sottolinea che dopo aver incontrato i dipendenti e i collaboratori, da cui hanno avuto la massima collaborazione, e le società sportive che utilizzano l'impianto, hanno coinvolto la Regione Toscana ed ANCI Toscana, per rendere chiara la situazione e richiedere interventi specifici per questo tipo di impianti.

Per il Sindaco se non si vogliono ridurre i servizi nei prossimi mesi serve fare squadra. È necessario il supporto e l’aiuto di tutti, a partire dai soggetti istituzionali: Unione del Comuni, Città metropolitana e Regione.

Ma soprattutto il suo vuol essere un appello alla comunità del Mugello: aiutateci, utilizzate e valorizzate questa struttura, frequentatela. Il Centro Piscine Mugello è un luogo importante per tutto il territorio, un valore fondamentale per le scuole, per le attività sociale, per il mondo sportivo, un posto dove si abbattono le differenze. Il primo cittadino ribadisce che dobbiamo avere tutti a cuore la sua sopravvivenza e la sua valorizzazione. E conclude dicendo “Aiutateci a ripartire”.