Due sconosciuti gli hanno puntato un coltello alla gola e lo hanno rapinato in casa. Il bottino è di circa 700 euro. È accaduto in un appartamento di via Ponte alle Mosse, a Firenze. L'uomo, un 34enne fiorentino, ha riportato una ferita superficiale al collo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.