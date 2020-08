Floramiata, la Cgil: "Serve incontro con i nuovi vertici"

Le voci che si accavallano su Floramiata creano sicuramente apprensione fra i lavoratori che non sanno cosa aspettarsi dal futuro.

Lo scenario è variegato. Si parla di vecchi soci che tendono ad escluderne un altro che ha il 26,5% di quote sociali, del Sindaco che sapeva già tutto un mese e mezzo prima, della proposta di acquisizione vera o presunta del socio estromesso delle quote dagli altri 4 soci facenti parte del nuovo pool societario. Tutto questo dà da pensare.

La realtà è che però di nero su bianco c'è poco. Prima di dare un qualsiasi giudizio come FLAI CGIL, quindi, attendiamo il momento in cui parleremo con i vertici nuovi di Floramiata, capiremo la posizione del socio estromesso, augurandoci che tutto ciò avvenga in tempi non lunghissimi e rimarcando il fatto che la priorità per noi sono i lavoratori e la salvaguardia dei posti di lavoro.

