Si è tuffato la notte scorsa nelle acque del porto di Rio Marina, all'isola d'Elba. L'uomo, 45 anni, adesso è grave. È stato recuperato in stato di incoscienza dal 118. Da quanto appreso avrebbe sbattuto violentemente contro il fondale. È stato trasportato in elicottero alla neurochirurgia dell'ospedale di Livorno. Dalle prime informazioni avrebbe riportato una paralisi agli arti inferiori e ipostenia per sospetto shock spinale.