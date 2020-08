Incendio boschivo a Montemazzano, sul posto tre elicotteri e un canadair

Un incendio boschivo sta interessando la località Montemazzano di Piombino. Le fiamme si sono levate oggi, domenica 16 agosto, dalla macchia mediterranea dei Ghiaccioni, non distante dal centro abitato, attorno alle 13. Numerose sono state le segnalazioni giunte alla sala operativa della Protezione civile regionale ed a quella provinciale di Livorno, dato che le fiamme e la colonna di fumo sono state ben visibili fin da subito. La superfice interessata è attorno ai quattro ettari.

Il sistema regionale Aib – fa sapere la Protezione civile regionale – si è prontamente attivato con invio di numerose squadre del volontariato, di operai forestali e di vigili del fuoco, mentre dall'alto gli sganci di tre elicotteri hanno evitato il propagarsi delle fiamme verso le prime abitazioni e l'ospedale di Piombino.

Ulteriori squadre del volontariato sono in viaggio per domare l'incendio prima di buio. Un aereo Canadair, in supporto agli elicotteri, sta effettuando sganci di sicurezza sul lato dell'incendio che lentamente scende verso Piombino.

Si ricorda che il divieto di abbruciamenti ė tutt'ora in vigore, fino al 31 agosto, e si raccomanda la massima attenzione nell'evitare comportamenti che possono avere conseguenze negative in relazione ad incendi e fuochi, tanto più in questo periodo di caldo torrido.

Fonte: Regione Toscana