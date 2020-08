È morto Massimo Riva, storico militante di Forza Italia a Scandicci

“È una giornata molto triste per tutti noi oggi. Piangiamo la scomparsa improvvisa di uno storico militante di Forza Italia a Scandicci. Da sempre in prima linea per i bisogni dei suoi concittadini e rispettato da tutti, avversari compresi, Massimo Riva ha costruito nell'ultima tornata amministrativa a Scandicci uno dei migliori risultati di tutta la Provincia di Firenze. Segno inequivocabile della concretezza e della passione che ha sempre profuso nella Politica fin dall'inizio del suo cammino politico con Alleanza Nazionale. Di Massimo resta con noi l'attaccamento a Forza Italia e il senso alto del fare Politica che lo contraddistingueva. A tutta la famiglia le nostre condoglianze. Ciao Massimo, ci mancherai tantissimo”.

Con queste parole di Jacopo Cellai, Coordinatore Fiorentino FI, Tommaso Villa, Vice-coordinatore Fiorentino, Giampaolo Giannelli, Vice-coordinatore Provinciale e Luca Carti, Capogruppo in Consiglio Comunale a Scandicci, annunciano la morte di Massimo Riva, storico militante di Forza Italia a Scandicci

Claudio Gemelli (FdI): "Una persona perbene"

La scomparsa di Massimo Riva, coordinatore di Forza Italia Scandicci, mi riempie di tristezza. Con Massimo era nata un'amicizia che andava oltre la relazione politica tra alleati, soprattutto negli ultimi anni quando avevamo collaborato per le elezioni amministrative di Scandicci. Per anni ho fatto politica attiva a Scandicci e ricordo sempre la sua grande disponibilità e i numerosi consigli che ci scambiavamo. Dispiace perdere una persona perbene che tanto aveva ancora da dare alla proprio comunità. A nome mio e di Fratelli d'Italia tutta esprimo il cordoglio alla famiglia e ai suoi cari.