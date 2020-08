Un 'Ferragosto' caldo e di intensi controlli per i Carabinieri di Livorno

Dal pomeriggio del giorno 14 fino alla sera del 15, Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno intensificato la presenza e i controlli sul territorio del capoluogo labronico, al fine di prevenire i reati in genere e garantire la sicurezza in giornate notoriamente più sensibili per la movida e l’incremento degli spostamenti dei cittadini.

Complessivamente 90 le persone controllate, 60 i mezzi, grazie all’impiego del personale delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Livorno e del Nucleo Operativo e Radiomobile, per un numero complessivo di 23 pattuglie e 46 militari nelle citate fasce orarie.

Un contributo fondamentale è stato fornito dalla Squadra d’Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana”, presente in città per il supporto alla locale Arma territoriale, con una particolare attenzione alle aree più sensibili del centro, da Piazza della Repubblica fino alla “Guglia”, senza trascurare il centro storico.

Proprio il personale della S.I.O., nel primo pomeriggio di ieri, 15 agosto, si fermava per effettuare un controllo degli stranieri presenti in Piazza Garibaldi. Uno di questi, nordafricano, già penalmente censito, appena ha notato la presenza dei militari dell’Arma, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato con tempestività e professionalità.

Il ragazzo, un 27enne di origine tunisina, è stato perquisito e trovato in possesso di stupefacenti del tipo hashish e cocaina, che seppur in modica quantità, rispettivamente 2,5 e 0,2 grammi, suddivise in dosi, gli sono costate la denuncia in stato di libertà per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, verosimilmente destinate allo spaccio. Il tentativo di fuga, con resistenza alle operazioni di controllo, ha prodotto il contestuale deferimento in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Unitamente al personale della S.I.O., il personale della Sezione Radiomobile ha condotto il giovane c/o gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile per le formalità di rito.

In aggiunta alle predette attività autonomamente svolte, due pattuglie dei Carabinieri, hanno partecipato al servizio di prevenzione e controllo svolto unitamente alle altre Forze di Polizia, per i “gavettoni” e i “beach party”, nella fascia oraria serale/pomeridiana del 15.