Regionali, ecco i candidati della circoscrizione di Siena per il M5s

Nei giorni scorsi è stata certificata la lista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Siena, presente alle prossime elezioni regionali toscane in sostegno della candidata Presidente Irene Galletti. La lista è composta dai seguenti quattro candidati: Alessandro Panti, attivista del M5S di Colle di Val d’Elsa, ha lavorato come operaio metalmeccanico fino al 2019 e dal 2020 è pensionato. Marisa Buricchi, attivista del M5S di Monteriggioni, è laureata ed esercita la libera professione di Consulente del Lavoro a Siena. Claudio Papei, attivista del M5S di Monteriggioni con esperienza di cinque anni come consigliere comunale, è laureato in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e lavora come Energy Manager presso la USL7 di Siena. Cristina Rescigno, attivista del M5S di Colle di Val d’Elsa, è laureata in economia e commercio e lavora come contabile a Colle di Val d’Elsa.

I quattro candidati già dal mese scorso hanno iniziato un tour di ascolto all’interno della provincia senese per elaborare insieme ai cittadini incontrati le soluzioni ai vari problemi irrisolti da anni. “Siena è la prova di come anche in Toscana ci sia bisogno di un rinnovamento che vada oltre i partiti tradizionali. La destra adesso e la sinistra nei decenni precedenti - afferma il capolista Alessandro Panti - hanno rovinato una città unica al mondo come Siena e anche negli altri comuni della provincia senese in cui la sinistra ha sempre governato le situazioni non sono migliori. Noi crediamo che un cambio di passo sia possibile solo dando fiducia a Irene Galletti e ai candidati del Movimento 5 Stelle”. Candidati regionali Movimento 5 Stelle per la Provincia di Siena.

Fonte: M5S- Ufficio Stampa