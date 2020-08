Vandali di nuovo in azione al parco di Serravalle

I vandali sono entrati di nuovo in azione al Parco di Serravalle a Empoli. Nel weekend di Ferragosto qualche malintenzionato ha spezzato uno dei ponti del castello, ovverosia uno dei giochi presenti nell'area per bambini che dà su via delle Olimpiadi.

Inoltre sono apparse anche scritte contro le forze dell'ordine, vergate con lo spray proprio sopra i giochi. Ancora non sono stati quantificati i danni ma si tratta comunque di un brutto colpo per un'area pubblica che già nei mesi scorsi era finita nel mirino dei vandali.