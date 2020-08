Annullata l'edizione 2020 dell'Ecomaratona Chianti Classico

L’Ecomaratona Chianti Classico prevista per il prossimo 18 ottobre è stata annullata. Lo annuncia il comitato organizzatore della manifestazione podistica che da 14 anni fa conoscere a migliaia di atleti in tutto il mondo il Chianti.

“Mancano meno di tre mesi al 16-18 ottobre – sottolinea la nota del comitato - date prevista per l’Ecomaratona Chianti Classico. Un evento che, nel tempo, è cresciuto arrivando a offrire diverse proposte di condivisione e convivialità, legate all’aspetto agonistiche e podistico, ma anche alle bellezze e alle risorse del territorio. L’Ecomaratona è una festa che anima Castelnuovo Berardenga e rende unica l’esperienza per atleti e accompagnatori. In questi mesi abbiamo cercato di adeguarci alle regole imposte dal distanziamento sociale, studiando nuovi percorsi e possibili soluzioni per poter correre in sicurezza. Oggi non è possibile creare le condizioni che sono l’essenza dell’Ecomaratona del Chianti Classico nella completa sicurezza per atleti, famiglie, volontari e per il paese che ci ospita”.

“Non vogliamo mettere in piedi un evento asettico, in cui si è costretti a spedire il pettorale per posta, realizzare partenze scaglionate, ristori che possono offrire solo bottigliette e barrette confezionate, con arrivi privi di calore degli atleti costretti ad allontanarsi velocemente, senza pubblico che acclama e applaude fino all’ultimo podista, e in cui non è possibile realizzare la gran festa di premiazione finale. Crediamo che organizzare un evento in queste condizioni non rispecchi lo spirito che ha determinato il successo dell’Ecomaratona del Chianti Classico in tutti questi anni”.

“Oggi più che mai ringraziamo gli sponsor che hanno creduto in noi, il Comune di Castelnuovo Berardenga che ci ospita, accogliendo migliaia di atleti dall’Italia e da diversi paesi stranieri, grazie a tutti coloro che hanno scelto la nostra manifestazione, vi sono ritornati e verranno, perché è proprio in questo che troveremo la forza ed il coraggio di andare in scena ancora una volta”.

“Annullare una festa – afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga– è sempre un dispiacere. L’Ecomaratona è una festa, prima ancora che una manifestazione podistica di livello internazionale. Un evento che ha saputo legarsi in maniera forte con le tradizioni e le caratteristiche del nostro territorio. Anche in questo caso, come per altri eventi fermati dal Covid19, dobbiamo parlare di uno stop momentaneo. La capacità e l’esperienza del comitato organizzatore sono una garanzia e uno stimolo per continuare a credere in questa iniziativa sportiva che dà lustro alla nostra comunità. Ho molto apprezzato il senso di responsabilità con il quale, seppur a malincuore, è stata presa questa decisione. Oggi l’Ecomaratona si ferma, ma appena possibile ripartiremo con l’entusiasmo e l’energia di migliaia di podisti”.

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga - Ufficio Stampa