Corriere della droga, arrestata con 160 grammi eroina a Prato

La polizia di Prato ha arrestato una 24enne nigeriana, incensurata, residente in provincia di Firenze e titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione internazionale, ritenuta un corriere della droga.

La donna, nascosti nei pantaloni, aveva 15 involucri contenenti complessivamente 163 grammi di eroina. La donna è stata fermata da un equipaggio della squadra mobile alla stazione centrale di Prato, dove era appena discesa da un treno. Al momento del controllo la 24enne ha provato, senza riuscirci, a disfarsi degli involucri di cui era in possesso, venendo notata dagli agenti e arrestata in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.