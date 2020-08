Fratelli d’Italia Pisa presenta la lista per le prossime elezioni regionali

Fratelli d’Italia è pronta per la sfida delle elezioni regionali che si svolgeranno il 20 e 21 settembre 2020, presentando la propria lista provinciale composta da otto candidati fortemente rappresentativi del territorio. Il capolista è Diego Petrucci, avvocato e sindaco di Cutigliano – Abetone, nonché componente dell’esecutivo nazionale di FDI, persona di indubbia esperienza politico-amministrativa. A seguire Sandra Munno, avvocato e assessore alle politiche socio – educative e disabilità del Comune di Pisa; Matteo Bagnoli, già candidato sindaco alle elezioni amministrative di Pontedera e amministratore di una cooperativa; Benedetta Cicala, psicologa e consigliera comunale a Santa Croce S.A; Johann Bontà, direttore della ricerca in una conceria e consigliere al comune di Santa Maria a Monte; Antonella Scocca, ex candidata sindaco a Palaia e manager della sanità, nonché consigliera al comune di Palaia; Roberto Ticciati, consigliere a Lajatico e dipendente CTT Nord srl; Chantal Busiello, imprenditrice nel settore della sanità.

“Siamo molto soddisfatti della lista che abbiamo formato: otto rappresentanti di Fdi che sono sicuramente in grado di intercettare quel consenso che a livello nazionale sta arrivando sul nostro partito – dice Giorgio Vannozzi, coordinatore provinciale di FD -; un mix di esperienza e novità con persone che stanno già amministrando ed altre che si stanno preparando a farlo facendo opposizione in molti comuni mal amministrati dal PD e dalla sinistra. Quella sinistra che noi vogliamo assolutamente cacciare dalla guida della nostra Regione sostenendo la candidatura di Susanna Ceccardi a Presidente”.





