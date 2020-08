Grosseto, proseguono gli interventi per il miglioramento infrastrutturale della rete idrica. Dopo la prima tranche di lavori portata a termine la scorsa settimana, con il rifacimento di due camere idrauliche per un investimento di 40mila euro, continuano i lavori di AdF finalizzati all’ammodernamento del servizio, anche nell’ottica della distrettualizzazione idraulica. Questa seconda tranche – investimento 15 mila euro - prevede il rifacimento della camera idraulica situata all’incrocio tra via Trieste e via Roma e porta a complessivi 55mila euro gli investimenti effettuati in questo mese sulla rete idrica del capoluogo maremmano.

La particolare conformazione della camera di manovra, i sotto servizi presenti e la notevole profondità delle tubazioni fanno sì che si tratti di lavori particolarmente complessi, pertanto le attività propedeutiche e l’allestimento del cantiere prenderanno il via giovedì 20 agosto, mentre l’intervento vero e proprio è in programma lunedì 24 agosto, quando dalle 8 alle 18 saranno interessate dalla momentanea sospensione dell’erogazione idrica via Aurelia nord, il tratto di via Roma compreso tra le intersezioni con via Trento e via Trieste e il tratto di via Trieste che va dalla stazione ferroviaria a piazza Istria. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

L’eventuale sospensione dell’erogazione di acqua – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Nei giorni di svolgimento dei lavori saranno in vigore alcune modifiche alla circolazione, concordate con l’amministrazione comunale.

Fonte: Adf - Ufficio Stampa