Positivi a una festa ad Ansedonia, controlli asl in corso

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, oggi, 19 agosto, dà notizia della attuazione da parte della Asl Sud Est, della procedura anti-contagio in materia di covid 19.

"Come sempre nella massima trasparenza si comunica quanto segue:

in data odierna è giunta una lettera da parte dell'Asl, anticipata via telefono ieri sera, relativamente alle notizie apparse sui giornali circa il breve passaggio di un Dj, poi risultato successivamente positivo, presso un locale della nostra zona.

L'Asl ha constatato la corretta attuazione delle procedure anti- contagio definite dalle linee guida nazionali presso la ditta coinvolta.

L'Asl sta comunque valutando in base ad indagini epidemiologiche se possa esserci qualche persona che eventualmente per motivi puramente precauzionali necessiti comunque di essere sottoposta a tampone.

Chiaramente l'Amministrazione Comunale, che da sempre non fornisce in alcun modo notizie su isolamenti di negativi o tamponi, non fornirà anche in questo caso alcuna notizia rimanendo tutto nella privacy assoluta del soggetto eventualmente interessato all'isolamento o tampone.

Nel caso invece fossero effettuati tamponi per precauzione dai quali scaturisse un positivo l'Amministrazione Comunale, dietro comunicazione Asl, ne darà come sempre, pur non obbligata, notizia assolutamente generica senza nominativi o altro.

Orbetello rimane Comune con un solo positivo presente".

