Scuolabus Livorno, pubblicato il bando per l'anno scolastico 2020/2021

A partire da domani, giovedì 20 agosto e fino a domenica 6 settembre, sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2020-2021.

La domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico dovrà essere presentata esclusivamente online da uno dei due genitori (o da altra persona che esercita la tutela legale) sul sito del comune di Livorno (servizi on line > Sportello del cittadino > Scuola > Domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico).

Per presentare la domanda è necessario autenticarsi, scegliendo tra le seguenti modalità:

si possono richiedere le credenziali di accesso costituite da uno username ed una password presso la sede comunale dell'URP o presso i Centri Servizi al Cittadino Area Nord (ex circoscrizione 1) e Area Sud (ex circoscrizione 5), con un documento di identità valido; le credenziali di accesso possono anche essere richieste attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); in un pc dotato di lettore smart card, puoi utilizzare il codice PIN della tua Carta Infocamere, oltre a quello della Carta di Identità Elettronica (CIE) o della Tessera sanitaria. In questi ultimi due casi potrebbero verificarsi difficoltà di autenticazione, problemi tecnici indipendenti dalla procedura indicata nel portale.

In alternativa coloro che non avessero mai richiesto le credenziali o le avessero smarrite possono inoltrare la richiesta via e-mail all'indirizzo trasportoscolastico@comune.livorno.it assieme al documento di riconoscimento. Le credenziali di accesso verranno inviate in risposta alla mail.

Al termine della procedura di presentazione della domanda on line il sistema rilascerà il numero pratica individuale da conservare per la consultazione delle graduatorie.

Entro martedì 15 settembre sarà pubblicata sul sito del Comune di Livorno la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al servizio.

Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni o richieste di riesame (in carta libera) al Comune di Livorno, Settore “Educazione Istruzione e Politiche Giovanili” entro martedì 22 settembre.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro lunedì 28 settembre.

Il Bando completo, e successivamente le graduatorie, possono essere scaricate sul sito del comune di Livorno dalla pagina del Trasporto Scolastico presente nell'area tematica Educazione e scuola

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa