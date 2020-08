Cadavere tra la vegetazione: aveva una vistosa ferita. Ipotesi omicidio

Un passante ha scoperto per caso il cadavere di un uomo nella campagna di Grosseto, tra la vegetazione nei terreni ai margini della strada della Chiocciolaia. Il luogo è percorso da un sentiero naturalistico. Il cadavere, da quanto si apprende, aveva una vistosa ferita, probabilmente alla testa, e sarebbe morta per cause non naturali. Il corpo era in posizione prona, a faccia in giù, a una cinquantina di metri dalla strada comunale. Non è stata ancora fatta l'identificazione, ma potrebbe trattarsi di un maghrebino. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Si indaga.