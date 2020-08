Stefano Mugnai si dimette da coordinatore di Forza Italia

“Sono felice ed orgoglioso di comunicare che Forza Italia ha presentato le liste in tutte e tredici le circoscrizioni provinciali per le elezioni regionali e nei comuni di Arezzo, Cascina e Viareggio, per le elezioni comunali; liste assolutamente competitive con candidati di qualità. Saranno determinanti nel contribuire alla vittoria del centrodestra in Toscana e nei comuni che vanno al voto. Un ringraziamento non formale va a tutti coloro che ci hanno messo la faccia e si sono candidati, ma anche a coloro che, pur meritando di esserlo, hanno fatto un passo indietro lasciando spazio ad altri: segno di un partito vitale dove la militanza e la lealtà al Presidente Berlusconi sono valori importanti. Di questo sono particolarmente riconoscente a tutti gli eletti ed a tutti dirigenti che hanno contribuito a costruire una comunità politica di cui mi onoro di far parte. Colgo anche l’occasione per comunicare che poco fa ho trasmesso al Presidente Berlusconi le mie dimissioni da Coordinatore Regionale per la scelta fatta dal livello nazionale in ordine ad una “capolistura”; il mio è un gesto dovuto verso i nostri militanti e dirigenti che si sono trovati di fronte ad una decisione poco comprensibile e che avevano necessità di ricevere un segnale politico forte: era mio dovere darglielo. Ho comunque portato a termine il mio compito nonostante avessi rappresentato ai vertici nazionali del partito perplessità e preoccupazioni che sono condivise da molti. Il fatto che la decisione assunta sia poi stata di segno opposto rispetto a quanto avessi rappresentato, mi costringe a prendere atto di non godere più della fiducia dei miei referenti nazionali e assumere le conseguenti decisioni.

Ovviamente non cambierà niente rispetto al mio impegno per il partito che ho coordinato in Toscana dal 2015 grazie alla fiducia che il Presidente Berlusconi mi accordò. Un partito che, grazie soprattutto alla guida e alle indicazioni del Presidente Berlusconi ha in questi anni raggiunto risultati importanti, sia alle elezioni amministrative che politiche.

Moltissimi candidati azzurri alle elezioni regionali sono persone che stimo, amici personali, accomunati da una passione politica e che ben rappresentano Forza Italia. Tutti loro avranno comunque il mio appoggio e la mia riconoscenza, con la sola differenza che non lo farò più nella veste di coordinatore regionale. Lascio un partito solido, con una spina dorsale rappresentata dai tanti eletti e da coordinamenti provinciali legittimati da una stagione congressuale, con coordinatori provinciali eletti dagli iscritti e non nominati dal sottoscritto, dirigenti e militanti che dimostreranno ancora una volta, in questa campagna elettorale 2020 la loro passione politica e la loro lealtà a Forza Italia.

Auspico un ottimo risultato per tutta Forza Italia e formulo il mio più sincero in bocca al lupo a tutti i candidati.

On. Stefano Mugnai

Candidati Forza Italia Elezioni regionali Toscana 2020

Arezzo: Mattesini Alessio, Salvi​Alessia Paola, Rossi Angelo, Amatucci Claudia, Giunti Tonino, Seghi Laura, Gentile Nicola, Bartelli Lina

Firenze 1: Stella​Marco, Pieraccioni Roberta, Cellai Jacopo, Rossi Elena, Giovannini Paolo, Dominici Claudia, Bossa Antonio, Orlandi Sabrina

Firenze 2: Giannelli Giampaolo, Tassini Federica, Scuriatti Claudio, Berardicurti Cristina, Becattini Marco, Giorgi Laura

Firenze 3: Andrea Migliorini, Ramello Sabrina, Testai Simone, Giglioli Lorella

Firenze 4: Giovannini Paolo, Castro Pivetta Monica, Carti Luca, Sciolino Francesca

Grosseto: Sandro Marrini, Milli Mirella, Laganà Giuseppe, Ciaffarafà Jessica

Livorno: Tenerini Chiara, Bertucci Adalberto, Amato Nicosia Elisa, Martelli Maurizio, Gasperini Monica, Menicagli Claudio, Landi Maida, Petraroja Riccardo

Lucca: Marchetti Maurizio, Puccinelli Elisabetta, Giovannini Fabrizio, Lazzareschi Daniele, Nardini Irene, Capitaneo Tiziano, Grasseschi Angela, Sarti Rita.

Massa Carrara: Benedetti Stefano, Colacicco Orietta, Matteo Mastrini, Danesi Barbara

Pistoia: Boni Massimo, Angeli Emanuela, Petruzzelli Giovanni, Favi Francesca, Vitale Matteo

Pisa: Mattolini Leonardo, Mannari Elena, Benotto Gabriele, Ciampi Patrizia, Buscemi Riccardo, Matteucci Giovanna, Buonfiglio Pasqualino, Gabellieri Elisa, ,

Prato: Aldo Milone, Baldi Marianna, Becherini Gabriele, Cobuzzi Giovanna, Mungai Giovanni, Toncelli Sandra

Siena: Castellani Fabio Massimo, Raponi Maria Concetta, Tondi​Andrea, Guerrini Michela, Bilenchi Roberto, Cervigni​ Lucia

Fonte: Ufficio Stampa