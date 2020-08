I vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti in Strada Sette Ponti, località Poggitazzi nel comune di Loro Ciuffenna, per l'incendio in un'ambulanza.

Illeso il personale il personale sanitario. Prima dell'arrivo del personale dei vigili del fuoco sono esplose le bombole di ossigeno presenti all'interno del veicolo sanitario.

Al momento dell'evento non vi era il paziente a bordo.