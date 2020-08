Bambino muore dopo aver toccato una presa elettrica. La Procura apre un'inchiesta

Un bambino di sette anni è morto dopo un incidente domestico avvenuto nella casa dei nonni a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Il piccolo, figlio di infermieri campani che attualmente lavorano al San Giuseppe di Empoli, avrebbe preso una scossa toccando una presa elettrica. L'incidente sarebbe avvenuto qualche giorno fa. Dopo il manifestarsi di qualche malessere il piccolo è stato portato in ospedale, al Santobono di Napoli, dove è morto nella notte tra il 21 e 22 agosto. I funerali si sono tenuti ieri, domenica 23 agosto nella chiesa Sant'Antonio da Padova a Poggiomarino. I genitori avrebbero deciso di donare gli organi. Sul caso indagano i carabinieri e la Procura ha anche aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.