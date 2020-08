Gestiva un deposito di rifiuti,tra cui apparecchi elettronici e batterie esauste, in un terreno a Rosignano Marittimo. Il gestore, di origine marocchina, è stato denunciato dai carabinieri forestali di Cecina. I rifiuti erano accatastati, senzaprotenzione e liberi di rilasciare sostanze inquinanti. Dopo il sequestro l'uomo, che era noto in città per l'attività di recupero rottami, dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti.