Cavalli denutriti e in mezzo al letame, denunce a Empoli

Il titolare di un allevamento di cavalli di Empoli è stato denunciato dai carabinieri forestali dopo alcuni accertamenti partiti da una segnalazione. Nella struttura, spiegano in una nota i militari, erano presenti 7 cavalli adulti e 2 puledri in "strutture precarie e non idonee, le condizioni igieniche erano insufficienti (i luoghi di detenzione dei cavalli erano stracolmi di letame, gli stalli non venivano puliti da molto tempo), inoltre un cavallo aveva una ferita aperta sul torace".

Il servizio veterinario dell'Asl, secondo quanto spiegato dal titolare, aveva già dato prescrizioni per spostare gli animali in luogo idoneo e che sarebbero stati spostati nel giro di pochi giorni. In un secondo controllo i militari hanno riscontrato che gli animali nel frattempo erano stati venduti ma anche stavolta la documentazione fornita presentava irregolarità. Gli equini sono stati rintracciati in un'altra struttura a Montespertoli dove l'acquirente ha chiamato i forestali per far controllare gli animali in quanto risultavano fortemente denutriti e sofferenti.

Altre irregolarità erano state riscontrate nella gestione dell'allevamento tra cui registri per la tracciabilità dei cavalli, moduli di trasporto degli animali e registri dei trattamenti farmacologici. Alcuni di questi moduli, in seguito a un ulteriore accertamento, sono stati ritenuti con informazioni non veritiere. Da qui la denuncia per falsità ideologica in atto pubblico, oltre che per maltrattamento di animali.

Altri cavalli introdotti, dopo pochi mesi, erano risultati denutriti e sofferenti per mancanza di cure e cibo.