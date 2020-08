Coronavirus, a Pietrasanta fermo centro estivo in attesa dei test

Il sindaco di Pietrasanta fa sapere ai suoi concittadini che il centro estivo ha chiuso in attesa di conoscere l'esito del tampone di un suo congiunto. Di seguito la nota.

"La cooperativa che gestisce il centro estivo ci ha comunicato di aver sospeso, a scopo precauzionale e cautelativo, l’attività del centro estivo per due giorni l’attività. Uno degli operatori della cooperativa che ha richiesto di eseguire il tampone in seguito alla positività di un suo congiunto. Fino a che non avremo il risultato del tampone abbiamo condiviso una linea di prudenza e cautela. La sospensione vale per la giornata di oggi e domani martedì 25 agosto. Le famiglie sono state informate immediatamente non appena è stata confermata la notizia.

L’applicazione scrupolosa dei protocolli per l’esercizio dei centri estivi ha consentito di circoscrive i contatti dell’operatore ad un ristrettissimo numero di bambini. Quattro ci riferisce la cooperativa di età compresa tra i 3 ed i 6 anni. Entro 24 ore l’Asl comunicherà il risultato che noi tutti speriamo essere negativo. Abbiamo di fronte un anno scolastico da gestire e situazioni come queste potrebbero verificarsi anche un futuro. E’ importante mantenere la calma ed agire con la massima prudenze e tempestività".