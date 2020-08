Covid-19, l’appello dal consiglio comunale: "Usiamo le mascherine e seguiamo le regole"

“La battaglia contro il Covid-19 non è stata ancora vinta. Ciascuno di noi può fare moltissimo per impedire che l’epidemia riprenda con la forza dei mesi scorsi: indossiamo le mascherine, manteniamo le distanze e seguiamo le regole. Ogni singolo gesto può fare la differenza quando si parla di prevenzione”. Inizia così l’appello rivolto alla popolazione dal presidente del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli e da tutti i capigruppo consiliari per invitare ad osservare nome di comportamento responsabili, per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19.

“Abbiamo attraversato un periodo che ha messo a dura prova la nostra comunità– scrivono il presidente e i capigruppo -, sia umanamente che economicamente. Abbiamo dovuto combattere contro un nemico invisibile, uniti, ligi alle regole. Stare lontani non è stato mai cosi difficile ma era necessario. Ancora non è finita, il virus circola ancora. È proprio questo il momento di essere più attenti. Anche se è estate, anche se è comprensibile la necessità di avere qualche svago, ricordiamo che ‘mandare in vacanza’ le regole potrebbe causare gravi conseguenze. Per questo ci rivolgiamo a tutti i nostri concittadini. Manteniamo le distanze di sicurezza, usiamo le mascherine , igienizziamo frequentemente le mani e non creiamo assembramenti. Sono poche regole ma importanti per una ripartenza necessaria. Il nostro futuro dipende solo da noi”.