Elezioni Cascina, Dario Rollo presenta i suoi candidati: ecco i nomi

DARIO Rollo, Sindaco reggente di Cascina, candidato Sindaco con la lista ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco’, mercoledì 26 agosto alle 18.30 presenta pubblicamente la sua squadra composta da 24 candidate e candidati per il Consiglio Comunale al Bar Life (ex Lilli Bar), via Tosco Romagnola 2198, San Lorenzo alle Corti, Cascina.

Capolista Matteo Aghini Lombardi.

Sottolinea il candidato Sindaco Dario Rollo, nell’invitare le cittadine e i cittadini alla serata “E’ davvero una grande squadra. Sono orgoglioso delle donne e degli uomini che si sono messi a disposizione credendo fortemente nella concretezza dei valori rappresentati dalla nostra lista e dal nostro programma.

Una squadra formata da persone che vivono a Cascina, che fanno parte della nostra comunità.

Perché è a tutta la nostra comunità di cui facciamo parte che tutti noi ci rivolgiamo con assoluto senso del dovere e spirito di servizio.

Una squadra di donne e uomini di spessore morale e professionale, che ben rappresentano in maniera molto ampia e significativa dal punto di vista dell’impegno e del lavoro il nostro territorio. Donne e uomini che hanno scelto di schierarsi per Cascina insieme a noi. A loro va il mio personale ringraziamento.

Invito tutti a venirci a conoscere e a brindare insieme”.

Ecco la squadra del candidato sindaco Dario Rollo: Matteo Aghini Lombardi, Massimiliano Anichini, Dario Antonini, Aldo Armellin, Monica Cesari, Matteo Cheli, Giovanni Consani, Caterina Crimeni, Patrizia Favaro, Sergio detto ‘Piedone’ Franceschin, Veronica Guido, Silvia Luperini, Luca Marinari, Giacinto Marinaro, Barbara Mattei, Chiara Minello, Alessandro Pasqualetti,

Lorenzo Peluso, Valerio Petri, Luca Ricoveri, Maria Grazia Rosati, Silvia Salvatorini, Riccardo Sanfilippo, Tiziana Tessitore.

La lista ’Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco’ è composta rispettando l’ordine alfabetico dei candidati