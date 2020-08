Elezioni regionali: voto domiciliare anche per chi è in quarantena per Covid

Per le consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre gli elettori del comune di Figline e Incisa Valdarno che si trovano sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid19 sono comunque ammessi al voto domiciliare.

Questi elettori dovranno però inviare i seguenti documenti anche per via telematica (all’indirizzo mail anagrafe@comunefiv.it) nel periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre 2020:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando l'indirizzo completo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore a domenica 6 settembre 2020, che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

L'ufficiale elettorale, sentita l'azienda sanitaria locale, registrerà sulla lista di sezione l’ammissione al voto domiciliare e assegnerà i richiedenti alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più vicina al domicilio, che sarà comunicata non oltre il 19 settembre.

Per tutte le altre informazioni sull’election day visitare il sito www.figlineincisainforma.it o chiamare lo 05591251.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno