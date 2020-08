Elisa dal vivo a settembre a Forte dei Marmi

Continua ad arricchirsi il calendario dei live di Elisa che ha deciso di tornare sul palco a settembre per sostenere i suoi musicisti e la sua crew in questi mesi in cui nel settore della musica non è ancora avvenuta una vera ripresa.

L’artista sarà live il 26 settembre a Forte dei Marmi (Lucca), nella bellissima Villa Bertelli.

Il concerto di Forte dei Marmi sarà a cura della LEG LIVE EMOTION GROUP.

“Torniamo perchè serve tornare – aveva scritto Elisa sui social - e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora".

