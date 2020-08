Escursionista precipita da una scogliera all'isola Capraia, morto

Il cadavere di un escursionista di 50 anni è stato trovato nelle acque di a Cala Rossa, una scogliera rocciosa a sud dell'isola di Capraia. Non si conosce l'identità dell'uomo, che deve essere identificato. Il corpo è stato avvistato da un diportista che ha dato l'allarme. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, arrivati sul posto insieme alla capitaneria, l'uomo sarebbe precipitato accidentalmente sulla scogliera sottostante un sentiero, mentre stava effettuando un'escursione solitaria, e sarebbe poi finito in mare probabilmente già cadavere. La salma è stata recuperata dai militari della guardia costiera e portata a terra con il battello di stanza sull'isola, in attesa che sia trasferita a Pisa per l'autopsia già disposta dalla procura di Livorno.