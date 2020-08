Firenze, FdI: "Fiume di avvisi di giacenza-multe recapitati nella settimana di Ferragosto"

“Il Comune di Firenze, alla disperata ricerca di fare cassa, ha confezionato un bel regalo per i fiorentini di ritorno dalle vacanze. Palazzo Vecchio ha inviato scorrettamente ad agosto gli avvisi di multe da pagare impedendo ai cittadini, fuori città per le ferie, di poter usufruire del pagamento agevolato -denuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto nella cassetta delle lettere l'avviso di giacenza il 10, 11, 12 ed anche 13 agosto, poco prima di Ferragosto dunque. Avviso recapitato che vale come notifica, dopo 10 giorni scattano i 5 giorni utili per poter usufruire della riduzione, in caso contrario un cittadino si ritrova a pagare l'intero importo della multa. Dalle Poste mi hanno confermato che durante la settimana di Ferragosto ne sono state recapitate una valanga di multe da pagare, tipo 70-80 al giorno in ogni filiale. Il Comune fa leva su ogni escamotage possibile per fare cassa, ricorrendo ad un invio scorretto di un fiume di avvisi proprio quando le persone sono in ferie e così non hanno modo di poter usufruire del pagamento agevolato”.