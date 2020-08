Funerali Sandro Mazzinghi, i guantoni lo accompagnano nell'ultimo viaggio

Funerali Sandro Mazzinghi, il commosso addio

Ultimo addio questa mattina nel duomo di Pontedera per Sandro Mazzinghi, ex campione del mondo di Pugilato scomparso sabato scorso. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la città. Tante persone hanno voluto esprimere il loro cordoglio e l'appoggio alla famiglia, con tanti che hanno potuto assistere solo all'esterno della chiesa. Ieri alla camera ardente era giunto anche Nino Benvenuti, suo storico rivale sul ring ma amico nella vita. Sulla bara di Mazzinghi anche i guantoni da pugili con i quali ha vinto i suoi tanti match. A portare il feretro i ragazzi della sua scuola pugilistica di Pontedera. Anche una maglia granata del Pontedera calcio ha trovato posto sul feretro: Mazzinghi è stato grande tifoso della squadra attualmente in Lega Pro.