Furti: distratto da ragazze, 60enne reagisce e salva Rolex

Due ragazze hanno finto di chiedere informazioni stradali a un 60enne per sottrargli il Rolex. Una delle due gli ha passato una mano sulla gamba e reso l'orologio. Ma lui, 60enne fiorentino, ha capito che stava subendo un inganno e ha reagito, ritraendo la mano, alzandosi dalla panchina dove sedeva e mettendo in fuga le due complici. Il Rolex, nei contatti repentini e non previsti dalle ladre, è caduto a terra e il legittimo proprietario lo ha potuto recuperare.

Sull'episodio, che è avvenuto a Firenze in via Acciaioli, indaga la polizia.