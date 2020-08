Giani in motorino dai pescatori e la butta sul calcio: "Io come Coman"

Il candidato del centrosinistra Eugenio Giani ha pubblicato un post a tema calcistico su Facebook, raccontando del suo arrivo a Castiglione della Pescaia in motorino, con un passaggio di fortuna per evitare il blocco in macchina sul lungomare.

"Questa campagna elettorale mi sta portando in ogni angolo della Toscana, il mio campo da gioco, e spesso mi scontro con ostacoli difficili, anche per chi ha tanta esperienza politica e amministrativa. Ma la voglia di superarli, quando il motore è il bene della Toscana, è sempre più forte.

E quando, bloccato in macchina sul lungomare di Castiglione della Pescaia, scendi e sali al volo su un motorino saltando la fila per raggiungere i pescatori che stavano aspettando, in quel momento senti quasi di essere come Coman nella finale di Champions, con uno smarcamento sulla fascia che vale una vittoria. La politica come il gioco del pallone ha bisogno di fantasia".