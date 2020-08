I Cani Bagnino salvano due fratelli in mare a Pisa

Qualche settimana fa è partito il progetto cani - bagnino nelle spiagge libere comunali del litorale pisano. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale in quota Lega e il Sib Balneari di Confcommercio nella persona di Fabrizio Fontani sempre vicino alle dinamiche del nostro litortale. Domenica 23 agosto i cani bagnino hanno evitato il peggio salvando la vita a due bambini. Il recupero da parte delle unità cinofile Charlie e Simba in servizio al presidio presso il Bagno degli Americani è stato eccezionale. I due fratelli di dieci e sei anni erano in seria difficoltà nel rientro per il mare mosso. Il pronto intervento di Tiziana e Sandra insieme ai loro cani - bagnino sono risultati decisivi nel salvataggio.

"Ringrazio i volontari e i loro meravigliosi cani di salvataggio che hanno salvato due bambini in difficoltà in mare - afferma Gianna Gambaccini assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa - Questa storia a lieto fine mi rende orgogliosa per aver attivato grazie anche ad un contributo di SdS, con l'assessore Giovanna Bonanno e con la collaborazione di SIB ConfCommercio del litorale e di Fabrizio Fontani, questo servizio, che andrà sicuramente esteso a più lidi nella prossima stagione balneare", conclude la Gambaccini.

“Sono molto contento che i nostri due cani siano riusciti a salvare due bambini nelle nostre acque – afferma Davide Bani gestore del Bagno degli Americani di Tirrenia - quello dei cani–bagnino è un esperimento riuscito e da ripetere. Questo episodio lo testimonia. In queste settimane ho avuto modo di apprezzare la preparazione dei cani e dei propri padroni che mi spiegavano come per il cane sia importante salvare una vita in difficoltà in mare”

Fonte: Ufficio Stampa