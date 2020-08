I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti alle 16.30 sulla SR 68 al Km 54+600 nel comune di San Gimignano per incidente stradale avvenuto tra un furgone ed una autovettura. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Le persone soccorse e trasportate in ospedale dal personale del 118 sono 4 mentre per una non è stato necessario.

Sul posto polizia municipale.