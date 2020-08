IPSSCS di Pistoia, rimosse le transenne: riprendono le attività

Si informa che, a seguito degli incontri in Prefettura con il Vicario, dott.ssa Crea, nel rispetto degli impegni assunti in detta sede, sia in data 13/08/2020 che in data 18/08/2020, l’Ente Provincia di Pistoia ha effettuato, come concordato, la rimozione delle transenne nel plesso nuovo dell’IPSSCS, in data odierna, lunedì 24/08/2020. Stante la positiva verifica dei tecnici, ancora in corso di validazione formale da parte della Provincia, la rimozione delle transenne permette la sanificazione degli ambienti e l’inizio gli esami di idoneità, la suppletiva degli Esami di Stato per l’anno scolastico2019/2020 e i corsi per i PAI.

Si rende doveroso ringraziare calorosamente la Dott.ssa Crea per il supporto dato alla scuola, con l’obiettivo di addivenire ad una soluzione in tempi congrui per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, che ha portato:

- a fissare la data per il trasloco delle segreterie, in modo da utilizzare due ampi spazi da adibire ad aule, in piena rispondenza ai parametri anti-COVID, nei giorni 25 e 26/08/2020

- a definire l’inizio di lavori per la ristrutturazione del plesso storico già dal 24/08/2020, per i quali, come confermato anche telefonicamente in data odierna dal Presidente dott. L. Marmo, la SCIA in Comune è già stata presentata: del resto detto impegno è stato assunto proprio in Prefettura in compresenza con la Dott.ssa Nardi.

L’Ente Provincia di Pistoia, come confermato in Prefettura, avendo definito i lavori da eseguire sul plesso storico (consistenti in un ripristino di una colonna con una tempistica di non più di 5 giorni) ed avendo già ottenuto, ove necessario, il nulla osta delle amministrazioni preposte alla tutela, ha ribadito di aver già affidato i lavori a una ditta con consegna immediata. Successivamente la scuola provvederà, anche per questo plesso, alla ripulitura, alla sistemazione e infine alla sanificazione in modo da assicurare una ripresa delle attività nel rispetto dei protocolli.

Considerato le criticità di queste giornate, chiedendo scusa per i disagi, si invitano alunni e famiglie a contattare la scuola solo in caso di necessità, confermando che tutto tornerà perfettamente funzionante in didattica già a partire da sabato 29/08/2020.

Si ringrazia le Istituzioni che hanno contribuito, in tempi così stringati, avviando una sinergica collaborazione, a raggiungere un accordo utile a consentire agli alunni dell’IPSSCS di riprendere l’anno scolastico con la necessaria serenità.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Pignolo