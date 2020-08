Limite Dem, primo ospite il candidato Eugenio Giani

“Abbiamo deciso di organizzare delle iniziative prettamente politiche nell’area che tradizionalmente ospita la Festa de l’Unità, il Parco dei Meli, per dare un segnale alla nostra comunità: ci siamo e vogliamo confrontarci sui temi caldi della politica nazionale, con un focus più approfondito sulle dinamiche regionali in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre. Ora più che mai c’è bisogno di discutere e ascoltare, avremo occasione di spiegare programmi, idee e proposte concrete per la costruzione della Toscana e dell'Empolese Valdelsa del futuro.” Così il segretario del Pd di Capraia e Limite sull’Arno Emanuele Bartalucci presenta Limite DEM.

Il programma di Limite DEM è ancora in via di definizione, ma alcune date sono già confermate e la prima è giovedì 27 agosto alle 21.30 con protagonisti Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana e Enrico Sostegni, consigliere regionale uscente e candidato capolista nel collegio Firenze 3. Il 3 settembre sarà la volta del senatore Dario Parrini, mentre il 4 ospite Valerio Fabiani, vice segretario Pd Toscana. Gli altri appuntamenti saranno resi noti appena possibile.

Durante gli incontri sarà disponibile anche un servizio ristoro e bar presso l'Us Limite e Capraia Asd, nel campo sportivo adiacente al luogo in cui si terrà il dibattito.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa