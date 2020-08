Maestra morta, ipotesi incidente nelle campagne della Valdera

Quel dirupo lungo la sp48 tra Chianni e Castellina Marittima racchiude il segreto della morte di Simona Bimbi, maestra d'asilo 46enne trovata morta ieri all'interno della Hyundai bianca invano cercata per molti giorni. L'ipotesi più probabile, secondo quanto elaborato dai carabinieri,porterebbe a un incidente causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia dello scorso martedì, quando l'educatrice si era allontanata da casa dicendo di andare a fare un giro. L'area è rurale, poco abitata. A scoprire l'auto un cacciatore impegnato come volontario nelle ricerche. Si attende l'autopsia per capirne di più. Anche i familiari supportano l'ipotesi accidentale. Del caso se n'è parlato anche oggi in una riunione con il sindaco di Palaia Marco Gherardini, i carabinieri e l’associazione Penelope.