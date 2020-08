Morto 39enne a Prato, avrebbe mangiato cocaina

Un 39enne è stato ritrovato morto a Prato la scorsa notte in piazza Mercatale. Si ipotizza che l'uomo, di nazionalità israeliana secondo i documenti ritrovati, sia morto per overdose da cocaina. L'uomo avrebbe ingerito la sostanza, non inalandola o iniettandola in vena, causando la morte. Il motivo del gesto è ancora sconosciuto, gli investigatori dovranno risalire a questa motivazione. L'allarme è partito alle 2 di notte, dopo una segnalazione alla centrale del 118 per l'uomo in difficoltà sotto le logge della piazza.