Palestra abusiva scoperta a Viareggio

Una palestra abusiva è stata chiusa nel centro di Viareggio dalla Guardia di Finanza. Tutti i giorni decine di persone si trovavano per fare attività fisica con macchinari, tapis roulant, attrezzi, pesi, manubri. Da fuori non era possibile decifrare cosa si svolgesse in quei locali, perché non c'erano insegne e le vetrine erano state oscurate. I finanzieri lucchesi hanno accertato che un solo spogliatoio veniva usato da uomini e donne, senza requisiti tecnici, sanitari e di sicurezza imposti dalla legge e dai regolamenti regionali. Non vi era neppure il defibrillatore, obbligatorio per le palestre. Il gestore è stato sanzionato.