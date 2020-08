Picchia la ex fidanzata in strada, scoperto e arrestato dai carabinieri

Ha picchiato in strada la ex fidanzata perché non accettava l'inizio per lei di una nuova relazione. I carabinieri hanno arrestato un uomo di origine peruviana a Firenze, dopo essere stato scoperto in una del centro mentre malmenava al volto la donna. La relazione era finita da circa un anno, i due avevano un figlio. La stessa donna, anch'essa peruviana, ha denunciatoche da circa un mese il suo ex compagno aveva tentato un riavvicinamento, seguendone gli spostamenti nel tragitto casa-lavoro. Altre due volte era stata picchiata al volto e a una gamba. Per l'ultimo fatto di violenza la prognosi è stata di 10 giorni per la guarigione. L'arrestato è ora nel carcere di Sollicciano.